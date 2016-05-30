Футболіст Селезньов: "Якщо тренера мене викликали, значить я підходжу збірної України"

Нападник донецького "Шахтаря" Євген Селезньов, який був викликаний у збірну України після того, як команда почала збір в Італії, вважає, що зможе допомогти національній команді. Про це футболіст сказав в інтерв'ю програмі "ПроФутбол" на телеканалі "2+2".

"Якщо тренери вирішили мене викликати, значить по грі я підходжу для збірної. Якщо не підходжу, то я просто поїду. Значить, вони бачать, що я можу допомогти збірній. Якщо я можу принести користь команді, то чому ні? Невже ви думаєте, що я підведу команду?

Якщо я буду ламати голову, що про мене скажуть чи не скажуть, я просто збожеволію. Може, я щось неправильно сказав на емоціях... Це було, я цього не заперечую. Але хто мене знає, як людину, хіба може сказати, що я поганий – злий, жадібний, агресивний або якийсь ще? Всі, хто мене знає, не може жодного поганого слова сказати. Наскільки мені відомо", - заявив Селезньов.

Він також висловив сумнів, що футболісти збірної просили у головного тренера Михайла Фоменка включити його до складу команди.

"Як мене зустріли в команді? Ну як мене можуть тут зустріти? Я не думаю, що за мене хтось ходив і просив. Я читав про це, але ми ж всі один з одним добре спілкуємося, і раді один одного бачити. Де б хто не грав – "Шахтар", "Динамо", "Дніпро", "Зоря", - додав футболіст.

Нагадаємо, Євген Селезньов виявився одним з трьох футболістів, яких викликали в національну команду після того, як вона прилетіла на тренувальний збір до Італії. Всіх цих гравців об'єднує той факт, що минулий сезон вони закінчували в чемпіонаті Росії. Зокрема, Селезньов виступав за краснодарську "Кубань".

Раніше серед вболівальників і фахівців йшла дискусія, чи варто запрошувати у збірну України виконавців, які виступають у Росії.

У вчорашньому товариському матчі зі збірною Румунії (4:3) Селезньов з'явився на поле відразу після перерви і повністю провів другий тайм гри.