Реал Мадрид на рідному стадіоні відсвяткував перемогу в ЛЧ (фото)

У суботу клуб обіграв в серії пенальті мадридський "Атлетіко", в 11-й раз став володарем Кубка чемпіонів.

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У цьому матчі вдруге в історії фіналу найпрестижнішого єврокубку зійшлися команди не тільки з однієї країни, а й з одного міста. У 2014-му "Реал" і "Атлетіко" також змагалися за перемогу в Лізі чемпіонів і тоді також найсильнішим став "Реал".