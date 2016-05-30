Реал Мадрид на рідному стадіоні відсвяткував перемогу в ЛЧ (фото)
09:09, 30 травня 2016Футбол
937
Мадридський "Реал" гучно відсвяткував перемогу у фіналі ЛЧ на рідному стадіоні "Сантьяго Бернабеу", Мадрид, Іспанія.
У суботу клуб обіграв в серії пенальті мадридський "Атлетіко", в 11-й раз став володарем Кубка чемпіонів.
Читайте такожТренер "Атлетіко" Сімеоне: "Дві поразки у фіналах ЛЧ - це провал"
У цьому матчі вдруге в історії фіналу найпрестижнішого єврокубку зійшлися команди не тільки з однієї країни, а й з одного міста. У 2014-му "Реал" і "Атлетіко" також змагалися за перемогу в Лізі чемпіонів і тоді також найсильнішим став "Реал".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter