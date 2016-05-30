Фоменко: "З заявкою збірної України на Євро-2016 практично визначилися"

Тренерський штаб збірної України завтра остаточно сформує список із 23 гравців гравців, які зіграють на Євро-2016, але оголосить його лише 1 червня. Про це після товариського матчу з Румунією сказав головний тренер команди Михайло Фоменко, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

"Думаю, що завтра ми вже практично сформуємо заявку, але офіційне оголошення відбудеться 1 червня", - сказав Фоменко.

Він також в черговий раз відповів на питання, чому гравці, які виступали в минулому сезоні в чемпіонаті Росії - Євген Селезньов, Богдан Бутко і Олександр Зінченко, - були викликані в команду лише після того, як команда вирушила на збір до Італії.

"Це - суто професійні моменти. Ми за цими гравцями спостерігаємо вже давно. Сьогоднішня гра показала, що ми недаремно звернули на це тріо увагу. Вони однозначно посилюють конкуренцію за місце в складі. Якщо б вони нас не цікавили, ми б їх не запрошували. А коли саме відправляти запрошення - це питання другорядне", - вважає Фоменко.

Фахівець додав, що сьогодні в матчі з Румунією збірна України грала на перемогу.

"Як клуб, так і збірна завжди ставитиме перед собою максимальні завдання, грати на результат. Як вболівальники кажуть, гра забувається, а результат залишається. Який же сенс грати зі збірною командою - учасницею фінального турніру Євро і не прагнути здобути перемогу? Для чого грати в красивий футбол, від якого не буде результату. Тому ми завжди ставили досягнення результату метою", - підкреслив наставник національної команди.

Нагадаємо, на даний момент в розташуванні збірної України перебуває 29 осіб. Заявка національної команди на Євро-2016 має складатися з 23 футболістів.

Сьогодні збірна України зіграла перший з двох товариських матчів напередодні чемпіонату Європи. В італійському Турині підопічні Фоменко обіграли Румунію з рахунком 4:3.