Зінченко став наймолодшим автором гола у збірній України.

Півзахисник російської Уфи" Олександр Зінченко сьогодні став самим юним бомбардиром в історії збірної України, забивши гол у товариському матчі проти Румунії. Про це повідомляє Sport Arena.

Футболіст "Шахтаря" відзначився взяттям воріт у віці 19 років 165 днів, а попередній рекорд (19 років 214 днів) належав форварду Андрію Шевченку.

У матчі з Румунією Зінченко з'явився на полі після перерви і через три хвилини забив гол у ворота суперників, вийшовши один на один з воротарем Чіпріаном Тетерушану.

Зазначимо, що Олександр Зінченко вперше зіграв за національну збірну під час стикових матчів проти команди Словенії у листопаді 2015 року. Він не потрапив до початкового розширеного списку українських гравців для підготовки до Євро-2016, і приєднався до складу команди лише вчора.

Як повідомляв УНІАН, збірна України в товариському матчі обіграла Румунію з рахунком 4:3.