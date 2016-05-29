Товариські матчі: Німеччина несподівано програла Словаччині, Іспанія перемогла Боснію

Збірна Німеччини, яка є суперником України на Євро-2016, у домашньому товариському матчі несподівано програла Словаччині з рахунком 1:3.

Словакам вдалося забити два голи в кінці першого тайму, а після перерви на мокрому від зливи газоні обидві команди берегли себе, щоб не отримати травму. При такому футболі результат зустрічі вирішила помилка воротаря німців Тер Штегена на початку другого тайму - гості зробили рахунок 3:1 і впевнено завершили зустріч перемогою.

В інших матчах дня Іспанія обіграла Боснію і Герцеговину, Туреччина на останній хвилині гри вирвала перемогу у Чорногорії, а Албанія була сильнішою за Катар.

Німеччина - Словаччина - 1:3 (1:2)

Голи: Гомес (13, з пенальті) - Хамшик (41), Дюріш (44), Куцка (52).

Іспанія - Боснія і Герцеговина - 3:1 (2:1)

Голи: Ноліто (11, 18), Педро Родрігес (90) - Спахіч (29).

Туреччина - Чорногорія - 1:0 (0:0)

Гол: Топал (90+4).

Албанія - Катар - 3:1 (2:1)

Голи: Айєті (23), Лєньяні (40), Садіку (64) - Фаллалла (2).