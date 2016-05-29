Збірна України у результативному матчі обіграла Румунію

Збірна України завершила перемогою за рахунком 4:3 товариський матч у Турині зі збірною Румунії.

У першому таймі жодна з команд не володіла визначальною перевагою. Першими на 24-й хвилині відзначилися номінальні господарі - воротар Андрій П'ятов не впорався з сильним ударом у ближній кут від Габріеля Торже.

Відігратися українцям вдалося лише наприкінці тайму, коли Роман Зозуля замкнув довгу передачу з лівого флангу від В'ячеслава Шевчука.

У перерві Михайло Фоменко провів відразу чотири заміни, а збірна України почала домінувати на футбольному полі. За перші 15 хвилин другого тайму "жовто-сині" забили три м'ячі - спочатку Олександр Зінченко реалізував вихід віч-на-віч з румунським воротарем, а потім в межах штрафного майданчика суперника вдало розбиралися з м'ячем Євген Коноплянка та Андрій Ярмоленко.

У час, що залишився, Україна продовжувала володіти ініціативою, але замість цього пропустила два голи. Причому, як у випадку зі штрафним ударом від Дениса Алібека, так і у моменті з голом Константіна Станчу не найкращим чином діяв Андрій П'ятов, який знову пропускав м'ячі у ближній від себе кут воріт.

Наступний товариський матч збірна України проведе 3 червня в Бергамо проти команди Албанії.

Румунія - Україна - 3:4 (1:1)

Голи: Торже (24) - Зозуля (44), Зінченко (48), Коноплянка (55), Ярмоленко (60)

Р: Тетерушану, Матель, Кірікеш, Григоре, Філіп (Рац, 46), Препеліца (Хобан, 61), Пінтілій, Торже (Попа, 72), Санмартін (Максім, 58), Станчу, Кешеру (Алібек, 58);

У: П'ятов, Федецький (Бутко, 46), Ракицький, Хачеріді (Кучер, 46), Шевчук (Караваєв, 71), Рибалка (Зінченко, 46), Степаненко, Сидорчук (Ротань, 68), Ярмоленко, Коноплянка, Зозуля (Селезньов, 46);

Попередження: Хобан