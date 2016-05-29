У Мексиці викрали футболіста грецького "Олімпіакоса"

Вчора ввечері в Мексиці був викрадений нападник грецького "Олімпіакоса" Машину Пуліду, повідомляє BBC.

Інцидент стався недалеко від рідного міста футболіста Сіудад-Вікторія в штаті Тамауліпас. 25-річний Пуліду виходив з вечірки, коли його машину оточили шість осіб у масках.

Викрадення, вчинені членами кількох великих наркокартелів у Мексиці не рідкість, і штат Тамауліпас - один з найбільш небезпечних.

У минулому чемпіонаті Гречии Пулідо провів вісім матчів, в яких забив 5 голів. Він був у складі збірної Мексики на ЧС-2014 в Бразилії