У Мексиці викрали футболіста грецького "Олімпіакоса"
21:45, 29 травня 2016Футбол
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Місцезнаходження Машину Пулідо досі невідомо.
Пулидо грав за Мексику на ЧС-2014 / Background images
Вчора ввечері в Мексиці був викрадений нападник грецького "Олімпіакоса" Машину Пуліду, повідомляє BBC.
Інцидент стався недалеко від рідного міста футболіста Сіудад-Вікторія в штаті Тамауліпас. 25-річний Пуліду виходив з вечірки, коли його машину оточили шість осіб у масках.
Викрадення, вчинені членами кількох великих наркокартелів у Мексиці не рідкість, і штат Тамауліпас - один з найбільш небезпечних.
У минулому чемпіонаті Гречии Пулідо провів вісім матчів, в яких забив 5 голів. Він був у складі збірної Мексики на ЧС-2014 в Бразилії
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