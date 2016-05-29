Київське "Динамо" розпрощалося з українським півзахисником

18:04, 29 травня 2016
Футбол
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Олександр Яковенко отримав статус вільного агента.

Яковенко покинул

Київське "Динамо" не стало продовжувати контракт з українським півзахисником Олександром Яковенком. Про це в інтерв'ю MatchDay повідомив президент клубу Ігор Суркіс.

"У нього не склалося у "Динамо". Як і було прописано, ми дали йому статус вільного агента. Ми взяли його на пару місяців подивитися. Але не хочемо експериментувати, тому дали можливість футболісту шукати нову команду", - сказав Суркіс.

Він також повідомив, що на даний момент "Динамо" не збирається купувати у "Ворскли" півзахисника Артема Громова.

"Я не вів з ним переговори. Може, Сергій Станіславович [Ребров] з селекціонерами щось промовляють, але до мене з пропозиціями ніхто не підходив. Поки я не переговорю з керівництвом "Ворскли" і не зрозумію, хто і що хоче, тема Громова для мене закрита. Я не готовий сьогодні платити за гравця, у якого залишилося півроку контракту і є заборгованість у п'ять місяців від попереднього клубу. Не хочу, щоб футболіст починав розмову, що, мовляв, "мені там за п'ять місяців залишилися винні, компенсуйте". Не працює такий підхід. На полі доведи, отримуй премії і заробляй", - вважає президент "Динамо".

Олександр Яковенко став гравцем "Динамо" взимку нинішнього року. У київській команді він провів чотири матчі Прем'єр-ліги. Раніше футболіст виступав у бельгійському "Андерлехті", італійській "Фіорентині" та іспанській "Малазі".

Інформацію про те, що Артем Громов найближчим часом має стати гравцем "Динамо" поширив колишній асистент головного тренера команди Рауль Рианчо.

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