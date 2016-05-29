Фоменко: "Остаточну заявку збірної України на Євро-2016 повинні дати 31 травня"

Тренерський штаб збірної України з футболу викликав у своє розташування Євгена Селезньова, Богдана Бутка та Олександра Зінченка, щоб подивитися на форму цих гравців наживо. Про це сказав головний тренер національної команди Михайло Фоменко напередодні товариського матчу з Румунією, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

"Ми вважаємо за потрібне подивитися на нинішню форму цих гравців. "На відстані" ми бачили чимало їхніх матчів, але вони не тренувалися з нами на попередньому зборі. А для того, щоби дати остаточну оцінку їхнім якостям, і потрібно їх візуально побачити і оцінити.

Всі троє - кваліфіковані гравці, Бутко був у складі збірної на фінальному турнірі Євро-2012, за Зінченком ми багато спостерігали у "молодіжці", а Селезньов був в обоймі команди у відборі до Євро-2016", - сказав Фоменко.

Він також нагадав, що 31 травня має бути сформований остаточний список футболістів збірної України, які поїдуть на Євро-2016.

"Зараз у нас в таборі 29 осіб, і 31 травня ми маємо дати остаточну заявку із 23 осіб. Не ми одні викликаємо таку велику кількість гравців, практично всі збірні-учасники фінального турніру переглядають великі групи футболісті. Тож у цьому немає нічого дивного. А хто із них залишиться - залежить більше від них, ніж від нас", - вважає наставник збірної України.

Як повідомляв УНІАН, Євген Селезньов, Богдан Бутко та Олександр Зінченко не були викликані на попередній збір національної команди в лютому, а також не потрапили до початкового розширеного списку збірної до Євро-2016. Цих трьох футболістів об'єднує той факт, що в минулому сезоні вони виступали в чемпіонаті Росії.

Нагадаємо, сьогодні збірна України проведе в Турині перший підготовчий матч до Євро-2016. Суперником команди Михайла Фоменка буде збірна Румунії, початок гри - о 20:30.