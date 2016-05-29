В англійській Прем'єр-лізі визначилися всі учасники наступного сезону

"Халл Сіті" став останнім клубом, який здобув путівку в англійську Прем'єр-лігу на наступний сезон.

Вчора у фінальному матчі плей-офф Чемпіоншіпа (другий дивізіон Англії) команда Стіва Брюса обіграла "Шеффілд Уенсдей" з рахунком 1:0.

Вихід в АПЛ дозволить "Халл Сіті" отримати в наступному сезоні більше 100 мільйонів фунтів від реалізації комерційних і телевізійних прав Прем'єр-ліги.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками минулого сезону Прем'єр-лігу залишили "Астон Вілла", "Норвіч" і "Ньюкасл". Раніше участь у наступному сезоні АПЛ забезпечили собі "Бьорнлі" і "Міддлсбро".

Чемпіоном Англії в сезоні 2015/16 вперше у своїй історії став "Лестер Сіті".