Тренер "Атлетіко" Сімеоне: "Дві поразки у фіналах ЛЧ - це провал"

Головний тренер мадридського "Атлетико" Дієго Сімеоне вважає, що дві поразки у двох фіналах Ліги чемпіонів за три роки - це хороше досягнення для його команди, але аргентинського фахівця це досягнення щасливим не робить. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Ніхто не пам'ятає переможених, а дві поразки у фіналах - це провал. Треба пройти через це і залікувати рани.

Перемагає завжди найсильніший. "Реал" був краще і тому переміг. У нас був шанс стати чемпіонами, але ми не скористалися. Слід продовжувати працювати. Я теж повинен дещо переосмислити і почну робити це прямо зараз.

Зараз я повинен повернутися додому і спробувати залікувати свої рани разом з людьми, які завжди мене підтримували. Ти робиш все можливе, вичавлюєш з себе максимум, але доходиш до двох фіналів і двічі програєш. Минулого разу це були 1:4 в овертаймі після того, як ми тривалий час вели з рахунком 1:0, зараз це серія пенальті. Навіть не знаю, яка поразка болючіше. Це непросто, але моє життя ніколи не була простим. Два фінали за три роки - чудове досягнення для "Атлетіко", але мене воно щасливим не робить", - сказав після матчу Сімеоне.

Як повідомляв УНІАН, вчора мадридський "Атлетіко" в серії пенальті програв мадридському "Реалу" у фіналі Ліги чемпіонів. Ці ж команди зустрічалися у фіналі ЛЧ 2014-го року - тоді "Реал" у додатковий час обіграв "Атлетіко" з рахунком 4:1.