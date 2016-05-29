Роналду після перемоги "Реала" у фіналі ЛЧ: "Відчував, що заб'ю переможний гол"

Лідер мадридського "Реала" Кріштіану Роналду перед серією пенальті у фіналі Ліги чемпіонів був впевнений, що зможе реалізувати переможний удар. Про це португальський форвард сказав після матчу, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Я мусив забивати. У мене було відчуття, що заб'ю переможний м'яч, і тому сказав Зінедіну Зідану, щоб він тримав мене на полі до останнього. Це був чудовий матч, я виграв Лігу чемпіонів в третій раз. Просто мрія", - заявив Роналду.

"Ми дуже раді, фінали завжди важкі. Команда добре грала і вистраждала цю перемогу. Це вражаючий успіх. Знав, що заб'ю вирішальний пенальті. Я в собі не сумнівався. Зараз я щасливий. Хочу розділити цю перемогу з усіма вболівальниками "Реала", - додав португалець.

За підсумками сезону Роналду також став кращим бомбардиром Ліги чемпіонів, на його рахунку 16 голів.

"Якщо це так, то я, звичайно, радий. Всі ці рекорди б'ються природним чином. Рекорд за голами у одном розіграші - 17 голів - належить мені. У цій кампанії було 16, а разом з пенальті - теж 17", - сказав форвард.

Як повідомляв УНІАН, вчора мадридський "Реал", обігравши в серії пенальті мадридський "Атлетіко", в 11-й раз став володарем Кубка чемпіонів.