Зідан про перемогу в Лізі чемпіонів: "Я щасливий. Завжди мріяв про це трофей"

"Два роки тому після перемоги у фіналі Ліги чемпіонів у Лісабоні Карло Анчелотті сказав, що одного разу я виграю цей трофей в якості головного тренера. Як виявилося, він був правий. Не можна порівняти радість від перемоги в ЛЧ в якості гравця і тоді, коли ти тренуєш команду. Я щасливий. Завжди мріяв про це трофей. Радий за гравців, які проробили величезну роботу на протязі всього сезону. Ми боролися до останньої хвилини, до серії пенальті. Тепер ми можемо насолоджуватися успіхом", - цитує Зідана ZN.UA.

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"Кріштіану Роналду багато рухався без м'яча, боровся і приніс нам перемогу. Він завжди приносить величезну користь команді", - зазначив тренер.