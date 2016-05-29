Фінал Ліги чемпіонів: найкращі моменти матчу та вручення кубка переможцям (фотогалерея)

У цьому матчі вдруге в історії фіналу найпрестижнішого єврокубку зійшлися команди не тільки з однієї країни, а й з одного міста. У 2014-му "Реал" і "Атлетіко" також оскаржували перемогу в Лізі чемпіонів і тоді також найсильнішим став "Реал".

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Таким чином, "Реал" в 11-й раз завоював Кубок європейських чемпіонів (рекорд), в той час як "Атлетіко" стала першою в історії командою, яка не перемогла ні разу в трьох фіналах у своїй історії.