Фінал Ліги чемпіонів: найкращі моменти матчу та вручення кубка переможцям (фотогалерея)
01:49, 29 травня 2016Футбол
1855
28 травня відбувся фінал Ліги чемпіонів УЄФА з футболу, в якому "Реал" обіграв "Атлетіко" в мадридському дербі в серії пенальті - 1:1 (5: 3).
REUTERS
У цьому матчі вдруге в історії фіналу найпрестижнішого єврокубку зійшлися команди не тільки з однієї країни, а й з одного міста. У 2014-му "Реал" і "Атлетіко" також оскаржували перемогу в Лізі чемпіонів і тоді також найсильнішим став "Реал".
Читайте також"Реал" в 11-й раз виграв Кубок європейських чемпіонів (фото)
Таким чином, "Реал" в 11-й раз завоював Кубок європейських чемпіонів (рекорд), в той час як "Атлетіко" стала першою в історії командою, яка не перемогла ні разу в трьох фіналах у своїй історії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter