"Реал" в 11-й раз виграв Кубок європейських чемпіонів (фото)

У Мілані завершився фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Реал" виграв у "Атлетіко" в серії пенальті - 1:1 (5:3).

Доля матчу була вирішена в серії пенальті.

В основний час гри рахунок на 15-й хвилині відкрив Серхіо Рамос, який завершив ударом в дотик повз воротаря пас з флангу. А трохи більше ніж за 10 хвилин до кінця матчу, коли доля гри вже, здавалося, була вирішена, гол у відповідь зумів забити Феррейра Карассо.

У додатковий час голів забито не було.

А в серії пенальті єдиним неточним виявився удар Ханфрана Торреса за рахунку 4:3 на користь "Реала". Наступним ударом Роналду приніс "королівському клубу" перемогу і черговий титул.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом подій.

Таким чином, "Реал" завоював 11-й Кубок європейських чемпіонів (рекорд), в той час як "Атлетико" стала першою в історії командою, яка не перемогла жодного разу в трьох фіналах.