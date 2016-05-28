Зінченко прибув до розташування збірної України напередодні Євро-2016

Тренерський штаб національної команди України прийняв рішення викликати до розташування збірної 19-ти річного півзахисника Олександра Зінченка, повідомляє прес-служба ФФУ.

Футболіст сьогодні прибув до Турина на годину пізніше від всієї команди, котра прилетіла з Кальярі, і вже приєднався до старших товаришів по команді.

Нагадаємо, Зінченко зіграв один матч у складі національної команди, вийшовши на заміну у кваліфікаційному матчі проти Іспанії 12 жовтня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, Євро-2016 відбудеться з 10 червня по 10 липня во Франції.

Збірна України на груповому етапі турніру зіграє з командами Німеччини, Північної Ірландії та Польщі.