Зінченко прибув до розташування збірної України напередодні Євро-2016
18:00, 28 травня 2016Футбол
3334
Склад команди Фоменка поповнив молодий перспективний гравець.
ffu.org.ua
Тренерський штаб національної команди України прийняв рішення викликати до розташування збірної 19-ти річного півзахисника Олександра Зінченка, повідомляє прес-служба ФФУ.
Футболіст сьогодні прибув до Турина на годину пізніше від всієї команди, котра прилетіла з Кальярі, і вже приєднався до старших товаришів по команді.
Нагадаємо, Зінченко зіграв один матч у складі національної команди, вийшовши на заміну у кваліфікаційному матчі проти Іспанії 12 жовтня 2015 року.
Як повідомляв УНІАН, Євро-2016 відбудеться з 10 червня по 10 липня во Франції.
Збірна України на груповому етапі турніру зіграє з командами Німеччини, Північної Ірландії та Польщі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter