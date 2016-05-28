У Мілані перед фіналом ЛЧ через загрозу вибуху закрили станцію метро

В Мілані через загрозу теракту була закрита станція метро, повідомляє Sky Sports.

У зв'язку з цим вболівальники команд добираються до стадіону «Сан-Сіро», де відбудеться вирішальний матч Ліги чемпіонів, переважно на таксі або пішки.

Повідомляється, що оточена одна з центральних залізничних станцій Мілана — Кадорна.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня в італійському Мілані відбудеться фінальний матч Ліги чемпіонів сезону 2015/16, в якому зійдуться іспанські "Реал" і "Атлетіко" з Мадрида. Матч розпочнеться о 21.45 за київським часом.