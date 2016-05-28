Суперник України назвав остаточний склад на Євро-2016 (відео)

Тренерський штаб збірної Північної Ірландії з футболу визначився з остаточним складом команди на Євро-2016, повідомляє офіційний сайт Футбольної асоціації країни.

Склад був представлений за допомогою відеоролика.

У складі команди 23 футболісти:

Воротарі: Рой Керролл («Ноттс Каунті», Англія), Майкл Макговерн («Хемілтон», Шотландія), Алан Маннус («Сент-Джонстон», Шотландія);

Захисники: Кріс Бейрд («Фулхем», Англія), Крейг Каткарт («Уотфорд», Англія), Джонатан Еванс, Гарет Маколі (обидва – «Вест Бромвіч», Англія), Чі Ходсон («Кілмарнок», Шотландія), Аарон Хьюз («Мельбурн Сіті», Австралія), Люк Маккаллох («Донкастер», Англія), Коннор Маклафлін («Флітвуд», Англія), Падді Макнэйр («Манчестер Юнайтед», Англія);

Півзахисники: Стюарт Даллас («Лідс», Англія), Стівен Дейвіс («Саутгемптон», Англія), Коррі Еванс («Блекберн», Англія), Шейн Фергюсон («Міллуолл», Англія), Ніалл Макгінн («Абердін», Шотландія), Олівер Норвуд («Редінг», Англія);

Нападники: Уїлл Грігг («Віган», Англія), Кайл Лафферті («Бірмінгем», Англія), Джош Магенніс («Кілмарнок», Шотландія), Джеймі Уорд («Ноттінгем Форест», Англія), Конор Вашингтон («КПР», Англія).

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з футболу відбудеться у Франції з 10 червня по 10 липня. Суперниками збірної України на груповому етапі будуть команди Німеччини, Північної Ірландії та Польщі.