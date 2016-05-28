Фоменко визнав помилки у відбірковому турнірі до Євро-2016

Наставник синьо-жовтих згадав кваліфікацію, оцінив групу своєї команди у Франції, а також поділився очікуваннями від майбутнього дебюту на новому рівні в якості тренера, повідомляє УЄФА.

Говорячи про відбірковий турнір, наставник українців констатував: "У тренерів рідко буває повне задоволення від гри своєї команди. Визнаю, що у відборі було допущено багато помилок. Напевно, ми недостатньо мотивували футболістів на початку, якщо врахувати, що в першому ж матчі збірна зазнала поразки на своєму полі [від Словаччини з рахунком 0:1]. Ця програна зустріч змусила нас надалі діяти з позамежною самовіддачею і максимальною відповідальністю. На щастя, ми виконали завдання, і це головне, адже у футболі в першу чергу судять по результату".

Говорячи про ігри з чинними чемпіонами Європи іспанцями, Фоменко зазначив: "Для нас як тренерів було дуже важливо, щоб ці поразки не вплинули на психологію гравців. Хлопці дійсно непогано виглядали в обох зустрічах, і з нашого боку до них особливих претензій не було - ні за самовіддачею, ні щодо реалізації принципів побудови гри, ні за індивідуальним діям. Але так буває: начебто все зробив, як треба, віддав всі сили, а результату все одно немає".

А говорячи про те, що найбільше запам'яталося з стикових матчів проти Словенії, зазначив: "Величезна мотивація з обох сторін. І в якійсь мірі це заважало показувати хороший футбол. Особливо в повторній зустрічі, де в грі було дуже багато провокацій і боротьби".

Розмірковуючи про суперників у фінальному турнірі Євро, тренер зазначив: "Німеччина чемпіон світу - що тут говорити. Нам важливо, щоб у матчі проти німців хлопці були готові в першу чергу психологічно. Рівень футболу у фінальній стадії, зрозуміло, буде відрізнятися від того, що ми бачили в кваліфікації. І це - м'яко кажучи. Так що гравці збірної України повинні бути готові відповідати цьому рівню, не маючи такого досвіду, як опоненти.

У фінальній частині слабких груп немає і бути не може. Збірна Польщі - теж дуже сильна команда, так як практично всі її футболісти виступають у провідних європейських лігах. Тобто мають ігрову практику на дуже хорошому рівні. Футболісти збірної Північної Ірландії майже всі грають в Англії, що теж говорить про багато що".

Відповідаючи на питання про те, як збірній України впоратися з такими суперниками, Фоменко зазначив: "Як і будь-якій іншій команді - виконувати вимоги сучасного футболу, дотримуватися своїх принципів гри в атаці і обороні, в перехідних фазах. І, звичайно ж, за рахунок самовіддачі - потрібно віддати грі більше, ніж сто відсотків".

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи-2016 з футболу пройде у Франції з 10 червня по 10 липня. Збірна України зіграє в групі з командами Німеччини, Північної Ірландії та Польщі.