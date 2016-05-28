Захисник Савіч може стати першим черногорцем, що зіграв у фіналі Ліги чемпіонів

Захисник Стефан Савіч може стати першим черногорцем, що зіграв у фіналі Ліги чемпіонів з тих пір, як його країна здобула незалежність, повідомляє УЄФА.

У рідному місті гравця Мойковаце (чисельність населення - 3500 чоловік) 25-річного футболіста пам'ятають і люблять. "Він завжди був чудовою дитиною, - сказав один з перших тренерів Савіча в місцевому клубі "Брсково" Вукшан Крушчіч. - Стефан для інших був прикладом того, як треба себе вести на полі і за його межами. Ми пишаємося його успіхами. Сподіваємося, що в суботу наше місто отримає переможця Ліги чемпіонів".

Савич, до переїзду в Іспанію грав за "Партизан", "Манчестер Сіті" і "Фіорентину", ніколи не забував, звідки він родом. "Два роки тому він купив повний комплект спортивної екіпіровки для наших юних футболістів, а також допоміг жіночій команді. Також ми отримали свій відсоток від його трансферу. Завдяки Стефану наш клуб виживає в ці важкі часи", - зазначив Крушчич.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня в Мілані відбудеться фінальний матч Ліги чемпіонів сезону 2015/16, в якому зійдуться мадридські "Реал" і "Атлетико". Матч розпочнеться о 21.45 за київським часом.