Мессі отримав травму в зіткненні з гравцем з Гондурасу і може пропустити Кубок Америки

П'ятикратний володар Золотого м'яча Ліонель Мессі отримав пошкодження попереку та забій кісткових і м'яких тканин грудної клітки в товариському матчі Аргентина - Гондрас після зіткнення з гондурасским футболістом Олівером Марасаном, повідомляє офіційний сайт Футбольної асоціації Аргентини.

Після зіткнення лідер збірної Аргентини був замінений на 65-й хвилині.

Відразу після поєдинку Лео Мессі обстежили в одній з приватних клінік. На даний момент про тяжкості пошкоджень і терміни відновлення футболіста нічого не повідомляється.

3-го червня в США стартує Копа Америка, на якому збірна Аргентини традиційно вважається одним з фаворитів. Команда потрапила в одну групу з Чилі, Панамою і Болівією.