Київське "Динамо" попрощалося з другим тренером Ріанчо

Київське "Динамо" виклало фотогалерею, присвячену другому тренеру клубу Раулю Ріанчо й підписану "До побачення, Рауль" (Adiós, Raúl) на офіційній сторінці клубу в Facebook.

На резонне запитання відвідувачів сторінки "Динамо" про те, чому тренеру не висловили подяку, в коментарі до посту з боку адміністратора сторінки "Динамо" зазначено: "Ця фотогалерея, а не офіційне повідомлення.Контракт Рианчо діє до 30 червня".

Тренер вже неодноразово говорив про те, що залишить київський клуб. Головною причиною свого відходу він називав небажання "Динамо" розлучитися з рядом гравців, які втратили мотивацію для подальших перемог. Конкретні імена гравців він не називав.

Під керівництвом тренерського дуету Ребров-Ріанчо київське "Динамо" двічі поспіль виграло чемпіонат України - в сезонах 2014/15 і 2015/16.