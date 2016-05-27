Юнацька збірна України програла Македонії у відбірковому матчі Євро-2017

На столичному стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився матч відбіркового турніру чемпіонату Європи з футболу серед молодіжних команд (U-21), в якому збірна України поступилася команді Македонії з рахунком 0:2.

Доля матчу була вирішена ще в середині першого тайму.

Початок гри проходив в приблизно рівній впертій боротьбі, але на 17-й хвилині рахунок відкрили гості. Бабунскі на лівому фланзі обіграв Соболя, увійшов в штрафний майданчик справа і відкотив м'яч під удар і Радескі, який забив гол українцям у першому поєдинку, пробив точно під дальню штангу - 1:0.

Після цього українці мали кілька шансів зрівняти рахунок, а на початку другого тайму навіть влаштували подобу штурму воріт суперника. Тим не менш, гол забили гості. На 56-й хвилині Півковські пройшов по правому флангу і з ходу прострілив "на силу" - Демірі залишалося вразити порожні ворота.

Таким чином, збірна України після 5-ти матчів, як і раніше, має 4 очки в турнірній таблиці (1 перемога, 1 нічия, 3 поразки). Команда займає передостаннє 5-е місце в Групі 3. Лідерами є команди Франції (14 очок), Ісландії (12) та Македонії (9).

Наступний матч молодіжна збірна України проведе 2 вересня на своєму полі проти лідера групи - команди Франції.