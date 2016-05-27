Нападник "Атлетіко" Торрес перед фіналом ЛЧ: "Для мене це означає все"

Гравець мадридського "Атлетіко" Фернандо Торрес напередодні фіналу Ліги чемпіонів з "Реалом" нагадав, що в цій найважливішій грі представляє клуб, в якому грав ще у віці 5-ти років, повідомляє УЄФА.

"Для мене це означає все. У мене є шанс зробити реальністю те, про що мрієш в клубі весь час. Я грав за чудові команди, але цей випадок - особливий, про таке я мріяв ще з дитинства. Клуб і Симеона дали мені шанс повернутися, і було важко - я бився за можливість грати забивати. Поза всяких сумнівів, це головний матч моєму житті", - отметилд Торрес.

Також гравець додав: "Щасливий, що я є частиною цього клубу. Я прийшов до нього, коли мені було п'ять років, але зараз все буде сильно відрізнятися. Мені пощастило виграти цей турнір з "Челсі", завоювати чимало трофеїв зі збірною Іспанії, але нинішній фінал для мене особливий".

Як повідомляв УНІАН, 28 травня в Мілані відбудеться фінальний матч Ліги чемпіонів сезону 2015/16, в якому зійдуться мадридські "Реал" і "Атлетико". Матч розпочнеться о 21.45 за київським часом.