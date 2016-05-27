Головний тренер "Атлетіко" Дієго Сімеоне про фінал ЛЧ:"Початок матчу буде дуже напруженим"

Тренер "Атлетіко" Дієго Сімеоне прийняв участь у традиційній передматчевій прес-конференції напередодні фіналу Ліги чемпіонів, зазначивши, що гра з "Реалом" буде вкрай напруженою, повідомляє УЄФА.

"Початок матчу буде дуже напруженим, дуже. Завдяки наявності Каземіро суперник вміло перебудовується при втраті м'яча і нарощує оборонний потенціал. Той, хто виграє протиборства в півзахисті на ранній стадії матчу, отримає перевагу", - зазначив Сімеоне.

Також тренер мадридців додав: "Брати участь у фіналі неймовірно здорово, але виграти його - значно краще. Цей досвід змушує тебе мріяти про те, щоб знову пережити такий момент. Звичайно, це непросто. Потрібно вміти зібратися, постійно прагнути до прогресу, перебудовувати склад, не втрачаючи в самовіддачі, зберігати свої цінності і любов до роботи. Якщо ти продовжуєш працювати старанно, то можеш домогтися багато чого".

Говорячи про "Реал", Сімеоне підкреслив: "Зідан (тренер "Реала") виконав чудову роботу. Він зробив ставку на Каземіро, що сильно змінило команду. Він не дозволяє минулому, яке було в клубі впливати на нього, і це робить його відмінним тренером. В плані командного балансу Каземіро - вкрай важливий гравець".

Як повідомляв УНІАН, 28 травня в Мілані відбудеться фінальний матч Ліги чемпіонів сезону 2015/16, в якому зійдуться мадридські "Реал" і "Атлетико". Матч розпочнеться о 21.45 за київським часом.