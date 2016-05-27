Спортивний директор "Вердера" запропонує Скрипнику новий контракт
Бауманн вважає українського фахівця найкращим тренером для "Вердера".
Новий спортивний директор німецького клубу Бундесліги "Вердер" (Бремен) Франк Бауманн заявив про те, що запропонує українцю Віктору Скрипнику продовжити контракт, повідомляється на офіційній сторінці клубу в Twitter.
«Я переконаний, що на даний момент Скрипник — кращий тренер для «Вердера», — зазначив Бауманн. - В процесі підготовки до нового сезону клуб почне переговори про новий контракт зі Скрипником».
Українець очолює "Вердер" з осені 2014 року. За підсумками сезону 2014/15 був визнаний кращим тренером Бундесліги.
Всього під керівництвом Скрипника команда провела 59 матчів у чемпіонаті Німеччини, здобувши 21 перемогу, 14 раз зігравши внічию і зазнавши 24 поразки. За підсумками сезону, що завершився "Вердер" набрав 38 очок і посів 13-е місце, зумівши зберегти прописку в еліті на наступний сезон.