Капітан "Реала" Рамос про фінал ЛЧ: "Ми чекаємо складного матчу з "Атлетіко"

Капітан "Реала" Серхіо Рамос поділився думкою про Зінедіна Зідана і Кріштіану Роналду, а також розкрив поради діда та батька, які допомагають йому перемагати, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Ми заслуговували путівку у фінал, хоча це був дуже непростий шлях, якщо чесно, - заявив Рамос. - Після групового етапу, де нам довелося зіткнутися з "Парі Сен-Жермен", ми погано зіграли на виїзді з "Вольфсбургом", але вдома проявили волю і взяли верх. Потім, у півфіналі, нам вдалося пройти топ-клуб - "Манчестер Сіті". Ми були раді, що важка праця, незважаючи на всі підйоми і падіння, виправдалася. У міланському фіналі нам буде протистояти ще одна чудова команда - "Атлетико". Це радує".

Говорячи про суперника, Рамос зазначає: "Ми дуже добре знаємо цю команду. Вона теж заслужила цей фінал. Наші суперники здолали декількох фаворитів турніру і знаходяться в хорошій формі. У "Атлетіко" прекрасна команда, яка знає, як боротися, а це головне. Ми чекаємо дуже складного, наполегливого матчу. Треба бути уважними, адже у фіналах найчастіше все вирішують дрібниці. Виграє команда, яка менше помиляється. Треба продемонструвати ті ж гру, наполегливість і завзяття, які допомогли нам пройти так далеко. Ми як ніколи повинні показати єдність. Треба стати одним цілим і добре зіграти в обороні. Якщо нам це вдасться, зробимо великий крок у правильному напрямку".

Говорячи про взаємодію з лідером "Реала" Кріштіану Роналду, капітан зазначив: "Важко уявити "Реал" без Кріштіану Роналду. Він забезпечує команді 50 голів за сезон. Дуже складно триматися на такому рівні протягом багатьох років, але йому це вдається. Клуб може розраховувати на нього, поки він тут, і це просто розкіш".

А розмірковуючи про тренерську роботу Зінедіна Зідана зазначив: "Я завжди говорив тільки хороше про Зізу. І не тільки через те, чого він домігся [як гравець], що він символізує і який чудовий час ми провели разом, як одноклубники. Зідан гарний і як тренер. Він не так давно очолює команду, у нього не так багато досвіду тренерської роботи, але він дав "Реалу" потрібний поштовх у дуже важливий момент. Він повністю занурений у процес. Він був великим футболістом, і це видно по його роботі в якості тренера. Ми намагаємося втілити в життя ідеї, які у нього з'явилися в бутність гравцем, і які він вже адаптував, ставши тренером. У нього виходить вичавлювати з нас максимум на найважливішій стадії сезону".

Як повідомляв УНІАН, 28 травня в Мілані відбудеться фінальний матч Ліги чемпіонів сезону 2015/16, в якому зійдуться мадридські "Реал" і "Атлетико". Матч розпочнеться о 21.45 за київським часом.