У Києві відбудеться Перший дитячий футбольний турнір пам'яті Лобановського

Про це один із організаторів змагань, депутат Київської міської ради Володимир Гончаров повідомив на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, турнір збере більше 20 команд і буде проходити у Дарницькому районі на трьох майданчиках одночасно.

"Мені дуже приємно входити в оргкомітет турніру пам'яті легендарного гравця і тренера, - зазначив Гончаров. - Валерій Васильович Лобановський - ідеал гравця і тренера, на якого треба рівнятися і молодим гравцям. Символічно, що турнір проводиться в рік 30-річчя перемоги київського "Динамо" в єврокубку - Кубку володарів кубків. І дуже тішить той факт, що багато команд заявилося на цей турнір".

У свою чергу директор ДЮСШ «Переможець» Олег Мічурін підкреслив необхідність шанувати пам'ять про Лобановського.

"Ми повинні відроджувати пам'ять про великого тренера. Зараз запитай у дітей, хто такий Лобановський? Вони, напевно, не дадуть відповідь. Завдяки проведенню турніру, всі діти будуть знати це ім'я. Лобановський - тренер Києва. І для дітей дуже важливо пам'ятати про нього. Моя мрія - щоб через 2-3 роки змагання йшли на кожному клаптику землі у Києві», - сказав він.

Одним з організаторів турніру також виступив Дитячий футбольний клуб їм. Валентина Шербачова, відомого спортивного тележурналіста.

Голова Дитячо-юнацької футбольної ліги Київської області Валерій Золотухін повідомив, що всі діти в клубі будуть навчатися або безкоштовно, або за мінімальну плату.

Член Асоціації спортивних журналістів України Валентин Щербачов повідомив, що вже йде набір дітей і тренерів в клуб його імені.

«Відібрали кілька десятків дітлахів. За статистикою, найбільш талановиті діти з сімей з невеликим достатком. Тому ми вирішили, що заняття будуть доступні для дітей з будь-якої сім'ї, з будь-яким достатком», - підкреслив він.

Перший дитячий футбольний турнір пам'яті Валерія Лобановського стартує у Києві 29 травня і триватиме до 4 червня. На сьогоднішній день для участі в змаганнях вже зареєструвалася 21 команда, ще 4 подали заявки. Останній день подачі заявок - субота, 28 травня.