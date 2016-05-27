Моуріньо став головним тренером "Манчестер Юнайтед"

Жозе Моурінью призначений головним тренером англійського "Манчестер Юнайтед", повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт почне діяти з сезону 2016/17 і розрахований на три роки.

Моуріньо (53 роки) вдалося досягати успіхів на найвищому рівні європейського футболу протягом більше десяти років. За цей час він виграв чемпіонські титули і національні Кубки в чотирьох країнах (Португалія, Англія, Італія та Іспанія), а також двічі виграв Лігу чемпіонів - у 2004 році з португальським "Порту" і в 2010 році з італійським "Інтером" (Мілан).

Оголошуючи про призначення португальського фахівця, віце-президент МЮ Ед Вудворд сказав: "Хосе просто кращий тренер у футболі сьогодні. Він вигравав трофеї і надихав гравців в провідних країнах Європи. І, звичайно ж, він дуже добре знає, Прем'єр-лігу, так як завоював тут вже три титули. Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб вітати його в "Манчестер Юнайтед". Його послужний список ідеально підходить, щоб взяти клуб й повести його вперед."

У свою чергу, Моурінью наголосив: "Очолити "Манчестер Юнайтед" - особлива честь у футболі Це клуб, яким захоплюються у всьому світі".

Як повідомляв УНІАН, 23 травня "Манчестер Юнайтед" звільнив попереднього головного тренера голландського фахівця Луї ван Гаала.