Новий головний тренер "Шахтаря" буде представлений 1 червня

Новий головний тренер донецького "Шахтаря" буде офіційно представлений 1 червня. Про це в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1" повідомив генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.

"В понеділок він приїжджає до Києва, у вівторок ви про нього дізнаєтесь, а в середу ми зробимо прес-конференцію", – сказав Палкін.

Як повідомляв УНІАН, португальські ЗМІ впевнені, що новим наставником донецького "Шахтаря" стане тренер Паулу Фонсека, останнім місцем роботи якого була португальська "Брага".