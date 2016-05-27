Новий головний тренер "Шахтаря" буде представлений 1 червня
00:12, 27 травня 2016Футбол
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У клубі ім'я фахівця поки що тримають у секреті.
Палкін пообіцяв назвати нового тренера "гірників" 31 травня ФК "Шахтар"
Новий головний тренер донецького "Шахтаря" буде офіційно представлений 1 червня. Про це в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1" повідомив генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.
"В понеділок він приїжджає до Києва, у вівторок ви про нього дізнаєтесь, а в середу ми зробимо прес-конференцію", – сказав Палкін.
Як повідомляв УНІАН, португальські ЗМІ впевнені, що новим наставником донецького "Шахтаря" стане тренер Паулу Фонсека, останнім місцем роботи якого була португальська "Брага".
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