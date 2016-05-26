Форвард збірної Англії Старрідж може пропустити Євро-2016 через травму

Форвард "Ліверпуля" поскаржився на травму литкового м'яза під час тренування збірної на підготовчому збору національної команди до Євро-2016, що залишає мінімальні шанси на те, що він зіграє в п'ятницю в товариському матчі проти Австралії, повідомляє Daily Mail.

Гравець пройшов медогляд, але терміни його відновлення поки не повідомляються. Тренування у середу Старрідж був змушений пропустити.

У разі, якщо форвард збірної Англії не зможе відновитися до Євро-2016, передбачається, що його місце в заявці збірної Англії займе молодий 18-річний нападник "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд.

Як повідомляв УНІАН, на Євро-2016 збірна Англії зіграє на першому етапі в групі з командами Росії, Словаччини та Уельсу.

Чемпіонат Європи пройде у Франції з 10 червня по 10 липня.