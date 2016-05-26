"Шахтар" відмовився продавати Марлоса в "Тоттенхем" за 12 мільйонів євро
12:05, 26 травня 2016Футбол
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Донецький клуб хоче виручити за півзахисника вдвічі більше.
Reuters
Керівництво донецького "Шахтаря" і англійського "Тоттенхема" не домовилися про продаж бразильського легіонера гірників Марлоса за 12.5 мільйонів євро, повідомляє ESPN.
Футболіст, який забив минулого сезону 12 голів і зробив 14 результативних перед, потрапив у поле зору ряду провідних клубів, в числі яких німецька "Боруссія" та італійський "Інтер".
Команда з Донецька планує виручити як мінімум 25 млн. євро за гравця.
"Шахтар" придбав Марлоса за 8 млн. євро в 2014-му році.
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