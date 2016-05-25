Форвард "Шахтаря" Селезньов приєднався до збірної України

Сьогодні до розташування збірної України, яка готується до Євро-2016 в Італії, приєднався форвард донецького "Шахтаря" Євген Селезньов. Про це повідомляє Sport Arena.

Таким чином, він став 27-му футболістом, який отримав можливість зіграти за національну команду України на чемпіонаті Європи.

У відбірковому циклі до турніру Селезньов зіграв п'ять матчів, в яких забив два голи.

Як повідомляв УНІАН, у розширений список футболістів, який представив головний тренер збірної України Михайло Фоменко перед початком навчально-тренувального збору не було жодного гравця, який представляє чемпіонат Росії.

Євген Селезньов останні півроку провів у російській Прем'єр-лізі, виступаючи за краснодарську "Кубань". У травні він став гравцем "Шахтаря" і кілька разів заявив, що хоче виступити за збірну України на Євро-2016.

Остаточну заявку збірної України на Євро-2016 Михайло Фоменко має визначити до 1 червня.