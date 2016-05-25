Порошенко попросив президента ФІФА розблокувати "Арену Львів" для матчів ЧС-2018

Президент України Петро Порошенко скерував лист на адресу президента ФІФА Джанні Інфантіно з проханням перевести санкції щодо "Арени Львів" у стан умовних. Про це повідомляє офіційний сайт Львівської обласної державної адміністрації.

Якщо ФІФА схвалить цю прохання, національна збірна України з футболу зможе проводити у Львові кваліфікаційні матчі до чемпіонату світу 2018 року.

Стадіон "Арена Львів" був дискваліфікований на 5 років рішенням дисциплінарного комітету ФІФА від 27 вересня 2013 року і відсторонений від проведення офіційних змагань під егідою ФІФА.

Санкції наклали через недисципліновану поведінку вболівальників на матчі відбору до ЧС-2014 між збірними України і Сан-Марино, який відбувся 6 вересня 2013 року.