Стало відомо, кому Берлусконі збирається продати "Мілан"

Група бізнесменів з Пекіна збирається викупити 70 відсотків акцій "Мілана", але операція має бути завершена до середини червня. Про це повідомляє Football Italia з посиланням на китайське телебачення.

Футбольний клуб у Сільвіо Берлусконі збираються викупити Робін Лі, Хуе Ка Йан, Хе Шангьян та Ерік Ху.

Лідер консорціуму Робін Лі є четвертою за багатством людиною в Китаї зі статками у 14 мільярдів доларів. Він відомий як засновник пошукової системи Baidu, яка є аналогом Google в Китаї.

Хуе Ка Йан володіє девелоперською компанією Guangzhou Real Estate Group, що займає четверте місце за величиною в Китаї у своїй сфері. Бізнесмен також відомий як великий футбольний вболівальник.

Хе Шангьян є власником компанії побутової техніки Midea.

Сумніви існують лише щодо останнього інвестора, так як в Китаї є два великих бізнесмена, яких звуть Ерік Ху. ЗМІ вважають, що йдеться про генерального директора нинішніх партнерів "Мілана", компанії Huawei.