Роналду заявив, що хоче завершити футбольну кар'єру в "Реалі"

Форвард мадридського "Реала" Кріштіану Роналду заявив, що хоче завершити кар'єру у своєму нинішньому клубі. Про це повідомляє Goal.com, посилаючись на слова португальського футболіста під час одного з телевізійних шоу Іспанії.

Роналду нагадав, що термін дії його договору з "Реалом" закінчується в 2018 році. Тому, на його думку, продовження контракту було б розумним рішенням.

"Очевидно, що я хочу залишитися тут. Збираюся завершити кар'єру в мадридському "Реалі", - заявив 31-річний футболіст.

Раніше Роналду натякав, що по закінченню контракту з "Реалом" він може бути відкритий для пропозицій з американської ліги MLS.

Як повідомляв УНІАН, головний тренер "Реала" Зінедін Зідан впевнений, що Роналду зможе взяти участь у фіналі Ліги чемпіонів, який відбудеться на міланському стадіоні "Сан-Сіро" в найближчу суботу, 28 травня.