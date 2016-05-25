Асистент Реброва в київському "Динамо" стане головним тренером в Росії - ЗМІ

Асистент головного тренера київського "Динамо" Рауль Ріанчо найближчим часом стане головним тренером московського "Динамо", повідомляє Sportbox.ru.

56-річний іспанець працював у київському "Динамо" з 2014-го року. У тренерському штабі киян він був асистентом спочатку Олега Блохіна, а потім Сергія Реброва.

Раніше Ріанчо обіймав аналогічну посаду в казанському "Рубіні", де головним тренером був Курбан Бєрдиєв.

По закінченні поточного місяця у іспанця закінчується контракт з київським клубом, який він не має наміру продовжувати.

На думку фахівця, у міжсезоння "Динамо" мають залишити чотири українські футболісти, які втратили бажання розвиватися. Якщо президент клубу Ігор Суркіс наважиться їх продати, іспанець розгляне варіант продовження відносин з київським клубом.

Московське "Динамо" за підсумками минулого сезону в чемпіонаті Росії залишило Прем'єр-лігу і в наступному сезоні виступатиме у другому дивізіоні.