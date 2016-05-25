УЄФА не буде розводити збірні України і Росії на Євро-2016

Збірні Росії і України можуть зустрітися у плей-офф чемпіонату Європи 2016 року, повідомляє РБК, посилаючись на слова міністра спорту РФ Віталія Мутко.

За словами чиновника, УЄФА не буде спеціально розводити російську і українську команди, як це було зроблено при жеребкуванні групового етапу.

"На Євро не може бути жодної політики. Якщо попадеться [Україна], будемо грати. Нікого розводити не будуть", - цитує Мутко агентство "Р-Спорт".

Зазначимо, що існує ймовірність зустрічі України та Росії вже на стадії 1/8 фіналу.

На груповому етапі Євро-2016 суперниками збірної України є команди Німеччини, Польщі і Північної Ірландії. Росія потрапила в групу з Англією, Уельсом та Словаччиною.