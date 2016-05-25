Капітан "Шахтаря" Срна: "Ми всі будемо вдячні за підтримку Києву і Львову"

Капітан донецького "Шахтаря" висловив свою вдячність Києву і Львову за підтримку, яка надається у цих містах "гірникам". Про це футболіст сказав в інтерв'ю Tribuna.ua.

"Дуже багато донеччан тут (у Києві), постійно зустрічаю. І самі кияни дуже приємні. Ми завжди будемо вдячні Києву за те, що так добре нас прийняли. І я завжди буду говорити: "Дякую, Львів". Без підтримки Львова ми, можливо, і не добилися такого результату в Лізі Європи. Навіть у Києві ми постійно відчуваємо підтримку – в ресторані, магазині спілкуєшся з людьми, вони розуміють наше становище, переживають. Спочатку були якісь проблеми і сьогодні трапляються неприємні ситуації, але це все швидко забувається", - заявив Срна.

Захисник також додав, що неприємні моменти життя в столиці з'явилися після того, як він в інтернеті з'явилося відео, де Срна в літаку виконує гімн "Динамо" у нецензурній версії.

"Хіба що після цієї пісні в літаку – одна або дві людини показали мені середній палець. Але я їх прекрасно розумію, бо сам винен. Я хотів би ще раз все пояснити. Я взагалі не знав, що це гімн "Динамо", просто чув цю пісню. Думаю, футболісти "Динамо" теж не знають гімну "Шахтаря", - пояснив Срна.

Нагадаємо, після початку бойових дій у Донецьку "Шахтар" переїхав у Київ. Більшість своїх домашніх матчів команда проводить на "Арені Львів".