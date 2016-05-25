ФФУ дала шанс луцькій "Волині" продовжити існування

Виконавчий комітет Федерації футболу України допустив луцьку "Волинь" до проходження атестації для участі у Прем'єр-ліги в сезоні 2016/17, повідомляє Sport Arena, посилаючись на телеканал "Футбол 1".

Допуск до атестації виданий з однією умовою - до 31 травня клуб повинен погасити всі борги перед колишніми футболістами.

"Клуб пообіцяв погасити всі борги, без будь-яких мирових угод. Саме так сформульований лист генерального директора "Волині", саме так з цього клубу і треба питати", - заявив після голосування член Виконкому Артем Франков.

Заборгованість "Волині" перед колишніми футболістами в цілому становить 3,2 мільйона доларів, за що до клубу вже були застосовані дисциплінарні санкції у вигляді зняття 18 очок у минулому чемпіонаті.

Під час атестаційного періоду "Волинь" не виявляла активності і разом з харківським "Металістом" та ужгородською "Говерлою" не отримала дозвіл на участь у Прем'єр-лізі. Апеляцію на таке рішення ФФУ луцький клуб не подавав.

Передбачалося, що "Волинь" після закінчення сезону припинить існування, але пізніше з'явилася інформація, що у клуба знайшлися кошти для виплати боргів футболістам і участі в наступному сезоні Прем'єр-ліги.