Капітан "Шахтаря" Срна продовжив контракт з клубом

Капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна заявив про те, що продовжив контракт з клубом, повідомляє Tribuna.com.

При цьому, будь-яких подробиць нового контракту гравець не навів.

"Я продовжив контракт і дуже цьому радий", - зазначив футболіст.

На уточнююче питання, чи відчуваєте в собі сили продовжувати грати, хорватський легіонер гірників відповів лаконічно: "Відчуваю себе чудово".

Розмірковуючи про тренерські курси, які він пройшов, Срна зазначив: "У першу чергу мене цікавили фізіологія і психологія гравців. Курси в цьому плані багато чому навчили. Отримав величезне задоволення від викладачів. Мене вчили Морозов, Головко, Ковалець – багато тренерів, яких я дуже поважаю. Було приємно – багато колишніх футболістів вчилися зі мною. І Калініченко, і Рева, і сьогоднішній тренер «Металіста».

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А на питання про майбутнє в ролі тренера «Шахтаря» Срна відповів: "Немає такої мрії чи мети. Поки я не планую бути тренером, хочу ще грати, поки можу. Я вже говорив – хочу закінчити кар'єру в «Шахтарі». А там вже будемо говорити з клубом – що, як, коли. Я пішов на курси, тому що живу в Києві, є більше вільного часу, а завтра всяке може трапитися в житті. Все одно я залишуся у футболі – ресторан або інший бізнес відкривати не буду, це не моє".

Срна грає у складі "Шахтаря" 13 років - з 2003-го року, куди перейшов зі своєї першої команди хорватського "Хайдука" (Спліт). За ці роки гравець разом з командою завоював 22 титулу - володар Кубка УЄФА, 8-кратний чемпіон України, 6-разовий володар Кубка України, 7-разовий володар Суперкубка України. Раніше він по разу ставав разом з "Хайдуком" чемпіоном і володарем Кубку Хорватії.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Шахтар" залишив головний тренер Мірча Луческу, який пропрацював на своїй посаді 12 років і завоював разом з командою 22 титули.