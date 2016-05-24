Луческу: "Бути тренером "Зеніту" — велика честь для мене"

Колишній наставник донецького "Шахтаря" Мірча Луческу, який підписав сьогодні контракт з російським "Зенітом", поділився своїми очікуваннями від роботи в "Зеніті" в інтерв'ю офіційному сайту петербурзького клубу.

"Бути тренером «Зеніту» — велика честь для мене. Ми багато спілкувалися ще коли я працював у «Шахтарі». Я знаю потенціал цієї команди, знаю вболівальників, знаю, чого хоче «Зеніт» у футболі, яких успіхів хоче добитися в Європі. Пам'ятаю, як Тимощук їхав від нас в Петербург, і я завжди з задоволенням стежив за його новою командою, за ним самим. Було дуже приємно, коли «Зеніт» виграв з ним чемпіонський титул в 2007-му, а потім і європейські нагороди. І ми тоді повірили, що зможемо домогтися подібного", - зазначив Луческу.

«Зеніт» має в своєму розпорядженні усе необхідне для роботи. Ми провели дуже професійну зустріч з керівництвом клубу, я подивився і новий стадіон. У «Зеніта» є великий потенціал. На жаль, з гравцями поки не зустрівся, але час ще є", - заявив румунський фахівець.

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"І, звичайно, Санкт-Петербург — один з найпрекрасніших міст світу. Сподіваюся, що всі разом ми зможемо добитися того, про що мріють наші вболівальники — домогтися успіхів та перемог! Я повний ентузіазму і чекаю, коли зможу взятися до роботи", - уклав новий тренер "Зеніту".

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Мірча Луческу був призначений новим головним тренером "Зеніту"