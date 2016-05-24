Офіційно: Мірча Луческу — новий головний тренер "Зеніту"

Російський футбольний клуб "Зеніт" (Санкт-Петербург) офіційно підтвердив призначення Мірчі Луческу головним тренером команди, повідомляється на сайті клубу.

"Угода румунського фахівця з синьо-біло-блакитними розрахована на два сезони і передбачає можливість продовження ще на один рік", - йдеться в повідомленні.

Фінансові деталі контракту не наводяться.

Раніше повідомлялося з посиланням на агента фахівця, що Містер почне роботу в російському клубі з 1 червня 2016 року.

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Луческу народився 29 липня 1945 року в Бухаресті. У 1979-му очолив «Корвінул» з міста Хунедоара, після працював з національною збірною Румунії, бухарестскими «Динамо» і «Рапідом», італійськими «Пізою», «Брешіа», «Реджаной», турецькими «Галатасараєм» і «Бешикташем».

З 2004-го по 2016-й тренував донецький «Шахтар», який під його керівництвом 8 разів виграв чемпіонат України, 6 разів ставав володарем національного кубка, 7 — Суперкубка і 1 — Кубка УЄФА.

У загальній складності румунський фахівець завоював 32 трофею, в тому числі — чемпіонські кубки в трьох країнах (Румунії, Туреччині та Україні) і два європейські титули — Кубок і Суперкубок УЄФА.