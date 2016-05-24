Тренер Фонсека підпише з "Шахтарем" дворічний контракт - португальські ЗМІ

Тренер Паулу Фонсека найближчим часом покине португальську "Брагу" і очолить донецький "Шахтар", повідомляє Соггеіо da Manha.

За даними видання, з українським клубом Фонсека підпише дворічний контракт. За кожен з сезонів 43-річний фахівець заробить два мільйони євро.

Як повідомляв УНІАН раніше, Фонсека має підписати з "Шахтарем" контракт протягом нинішнього тижня.

Паулу Фонсека народився в Мозамбіку, але всю ігрову та тренерську кар'єру провів в Португалії. У сезоні 2012/13 йому вдалося привести скромний клуб "Пасуш до Феррейра" до третього місця в чемпіонаті Португалії, яке дозволило команді зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Після цього фахівець недовгий час очолював "Порту", знову "Пасуш до Феррейру" і "Брагу". Зі своїм останнім клубом Фонсека зайняв четверте місце в чемпіонаті 2015/16, а також дійшов до чвертьфіналу Ліги Європи, де в обох матчах поступився "Шахтарю".

Кілька днів тому "Брага", обігравши "Порту" в серії пенальті, вперше за 50 років стала володарем Кубка Португалії.