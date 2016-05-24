Ребров може прийняти рішення про розформування "Динамо-2"

Керівництво київського "Динамо" розглядає питання про розформування своєї другої команди, яка виступає у Першій лізі чемпіонату України з футболу. Про це повідомляє Sport Arena, посилаючись на свої джерела.

Рішення про необхідність "Динамо-2" має прийняти головний тренер основної команди Сергій Ребров. Якщо він вирішить, що необхідності в "дублі" немає, друга команда припинить існування.

Зазначимо, що в структурі "Динамо" є команди U-21 та U-19, що виступають у відповідних чемпіонатах під егідою Прем'єр-ліги.

При цьому, "Динамо-2", на відміну від молодіжних колективів, не може під час сезону проводити ротацію гравців з основною командою. У зв'язку з цим в "дубль", як правило, направлялися футболісти, які переросли молодіжний вік, але за своїм рівнем не потрапляли до основного складу киян.

В останні роки єдиною турнірній метою "Динамо-2" було збереження місця у Першій лізі, з чим команда регулярно справлялася.

Як повідомляв УНІАН, чемпіоном Першої ліги в сезоні 2015/16 стала кіровоградська "Зірка". "Динамо-2" після 28 турів перебуває в нижній частині турнірної таблиці.