Роналду зіграє за "Реал" у фіналі Ліги чемпіонів, незважаючи на травму

Форвард мадридського "Реала" Кріштіану Роналду зіграє у фіналі Ліги чемпіонів, незважаючи на травму стегна. Про це заявив головний тренер команди Зінедін Зідан, повідомляє Sky Sports.

Триразовий володар "Золотого м'яча" вийшов в основному складі "Реала" під час останнього матчу сезону в чемпіонаті Іспанії проти "Депортиво". У першому таймі Роналду забив два м'ячі, а в перерві зустрічі був замінений.

Пізніше португалець пропустив тренування команди перед зустріччю з "Атлетіко" у фіналі Ліги чемпіонів.

Однак Зідан упевнений, що лідер "Реала" зіграє у вирішальному матчі ЛЧ. "Не буде ніяких проблем. Під час двосторонки він відчув себе недобре, і тому не грав у запобіжних цілях", - сказав наставник мадридців.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо про те, що фінал Ліги чемпіонів пропустить через травму центральний захисник "Реала" Рафаель Варан.

Фінал Ліги чемпіонів 2016-го року, в якому, як і два роки тому, зійдуться мадридські "Реал" і "Атлетико", відбудеться у суботу, 28 травня, на міланському стадіоні "Сан-Сіро".