Моуріньо стане тренером "Манчестер Юнайтед" у найближчі 48 годин

Протягом найближчих 48 годин англійський "Манчестер Юнайтед" оголосить про призначення головним тренером команди португальського фахівця Жозе Моуріньо, повідомляє Sky Sports.

Агент португальця Жорже Мендеш і виконавчий директор "МЮ" Ед Вудвард досягли угоди щодо умов контракту 53-річного наставника. Після цього юристам "Юнайтед" було доручено скласти проект договору.

Також зазначається, що переговори між "МЮ" і Моуріньо пройшли легко, оскільки португалець дуже хотів очолити клуб. Офіційна презентація нового наставника "Юнайтед" має відбутися наприкінці цього тижня.

Як повідомляв УНІАН, вчора "Манчестер Юнайтед" офіційно звільнив попереднього тренера Луї Ван Гаала.

Чутки про те, що Жозе Моуріньо влітку 2016-го року очолить "МЮ" циркулювали з середини минулого сезону, коли португалець був звільнений з лондонського "Челсі".

ЗМІ повідомляють, що клуб готовий виділити новому тренеоу на проведення трансферів суму в 200 мільйонів євро, а серед ймовірних покупок Моуріньо називають форварда французького "ПСЖ" Златана Ібрагімовича.