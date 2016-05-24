Луческу підписав трирічний контракт з "Зенітом" - агент тренера

Тренер Мірча Луческу підписав контракт з санкт-петербурзьким футбольним клубом "Зеніт". Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на слова агента румунського фахівця Аркадія Запорожану.

"Вночі був підписаний контракт. Угоду укладено за схемою "2+1", але можна сказати, що це повноцінний трирічний контракт, тому що є умова, згідно з якою, якщо після закінчення другого року (контракту) жодна зі сторін письмово не повідомляє іншу про розірвання контракту, то автоматично набуває чинності третій рік", - сказав Запорожану.

Крім того, в інтерв'ю Р-Спорт агент повідомив, що російські тренери, які входили в штаб попереднього наставника "Зеніта" Андре Віллаш-Боаша залишаться в клубі.

"Що стосується російських тренерів, які входили в штаб Андре Віллаш-Боаша (Сергія Семака та Ігоря Сімутєнкова), вони залишаться в структурі "Зеніту", але в якій якості, поки незрозуміло. Містер (Луческу) приїде до Санкт-Петербург, поговорить з ними познайомиться. Тоді і буде прийнято рішення", - додав агент.

Як повідомляв УНІАН, у суботу Луческу залишив донецький "Шахтар" після 12 років роботи в цьому клубі.

Вчора тренер провів зустріч з главою "Газпрому" Олексієм Міллером, під час якої обговорював свій перехід в "Зеніт".