Заступника генсека ФІФА звільнили через фінансові порушення

Про це в понеділок, 23 травня, повідомляє Дождь з посиланням на BBC Sport.

У ФІФА повідомили, що внутрішнє розслідування виявило фінансові порушення в організації: Каттнеру виплачувалися бонуси в рамках контракту, який не був узгоджений з відповідними комітетами.

Ці бонуси Каттнер отримував з 2008 по 2014 рік, повідомляє Associated Press з посиланням на джерело в ФІФА. За даними агентства, Йозеф Блаттер і Жером Вальке, які тоді були президентом і генсеком ФІФА, знали про ці виплати.

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Як передає Російська служба Бі-Бі-Сі, дев'ять днів тому один з головних реформаторів ФІФА, голова комісії з аудиту та дотримання правил федерації Доменіко Скала подав у відставку на знак протесту проти рішень конгресу ФІФА, які, на його думку створюють перешкоди для подальшого антикорупційного розслідування і проведення реформ.

Мова йшла про рішення конгресу ФІФА передати право вибору і звільнення членів незалежних контролюючих органів ФІФА в руки ради ФІФА.

На думку Скали, контролюючі органи ФІФА внаслідок цього рішення фактично втратили свою незалежность.

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Найбільший в історії ФІФА скандал розгорівся наприкінці травня минулого року, коли в Цюріху за два дні до виборів президента організації за запитом США були затримані семеро високопосадовців ФІФА за підозрою в корупції.

До теперішнього моменту у справі ФІФА влада США висунула звинувачення понад 40 фігурантам.