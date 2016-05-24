Ребров переконаний, що Гладкий допоможе "Динамо"
Головний тренер "Динамо" Сергій Ребров радий переходу форварда Олександра Гладкого.
Про це він сказав виданню MatchDay.
"Звичайно, радий переходу. Саша досвідчений футболіст. Наскільки я знаю, переговори щодо переходу в «Динамо» велися з ним ще раніше, і він повинен був переїхати в Київ до цього моменту", - зазначив Ребров.
Головний тренер "Динано" зазначив, що Гладкий має досвід виступів у чемпіонаті України, в Лізі чемпіонів, багато забивав і за «Шахтар», і за «Карпати». "Тому він повинен, і я вірю, підсилить нашу команду", - сказав Ребров.
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"Я хочу працювати з мотивованими футболістами. І Олександр Гладкий як раз один з таких гравців. Упевнений, він допоможе нашій команді і буде корисний", - підсумував Ребров.
Раніше УНІАН повідомляв, що київське "Динамо" підписало контракт з нападаючим Олександром Гладким, який попередні два роки провів у донецькому "Шахтарі".